Accord sur le nucléaire iranien – Trump dénonce de nouveau « l’horrible » accord sur le nucléaire iranien

Le président américain Donald Trump a une nouvelle fois dénoncé lundi « l’horrible » accord sur le nucléaire iranien à l’approche de sa décision, très attendue, sur le devenir de ce texte négocié par son prédécesseur Barack Obama. « Dans sept ans, cet accord aura expiré et l’Iran pourra développer des armes nucléaires », a-t-il lancé lors d’une conférence de presse commune avec le président nigérian Muhammadu Buhari. « Ce n’est pas acceptable, sept ans c’est demain », a-t-il martelé.

« C’est un accord qui n’a pas été approuvé par beaucoup de monde et c’est un accord horrible pour les Etats-Unis », a-t-il encore déclaré.

Interrogé sur les déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a affirmé que son pays disposait de nouvelles « preuves concluantes » d’un programme secret iranien pour se doter de l’arme nucléaire, M. Trump est resté évasif.

« Ce qu’a fait Israël aujourd’hui avec la conférence de presse est la bonne chose », a-t-il simplement répondu, sans entrer dans les détails.

M. Trump menace depuis des mois de sortir les Etats-Unis de cet accord qu’il juge mauvais et les craintes sont grandes parmi les partisans de l’accord – notamment l’Union européenne – qu’il ne passe à l’acte à l’expiration, le 12 mai, de l’ultimatum qu’il a donné aux Européens pour obtenir des concessions iraniennes, ce à quoi Téhéran s’oppose.

« Je ne vous dirai pas la décision que je vais prendre mais le 12 (mai) ou avant, nous prendrons une décision », s’est il borné à affirmer.

M. Trump a aussi balayé les inquiétudes exprimées par des experts sur le signal négatif que pourrait envoyer l’abandon d’un accord nucléaire avec l’Iran à quelques jours d’un Sommet destiné à convaincre la Corée du Nord de renoncer à ses armes atomiques. « Non, je pense que cela envoie le bon signal », a lancé le président.

