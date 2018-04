France : Un chat perdu depuis un an retrouvé à 500 km de chez lui

Tout est bien qui finit bien pour Titoune. Porté disparu depuis un an, le chat a été retrouvé à 500 km de chez lui, pour le plus grand plaisir de sa propriétaire.

Dans l’est de la France, une habitante de Belfort avait perdu son chat, Titoune, depuis un an. Elle pensait bien ne plus jamais revoir son animal de compagnie, qui n’avait ni puce, ni tatouage. Pourtant, il y a deux semaines, la chatte grise est réapparue près de Lille, à 500 km d’où elle habitait.

Elle vient miauler à la bonne porte

Impossible de connaître les modalités de cet incroyable voyage. Titoune a-t-elle parcouru cette distance en marchant ou est-elle monté à bord d’une voiture ou d’un camion ? Sa propriétaire ne le saura sans doute jamais. Toujours est-il qu’il y a deux semaines la chatte craintive et méfiante est venue miauler à la porte de Nicole, ancienne présidente d’une association venant en aide aux chats errants. Cette dernière a alors fait appel à son réseau pour tenter de retrouver les propriétaires de Titoune.

La propriétaire retrouvée grâce aux réseaux sociaux

« La démarche n’était pas évidente et pas simple puisque la chatte étant sans tatouage et non pucée. C’était sans compter sur notre persévérance et sur la vaste chaîne de solidarité des amis des animaux à travers les réseaux sociaux », a expliqué Marie Gorden à la Voix du Nord. En effet, suite à la publication d’une annonce et d’une photo sur le site Petalert, la propriétaire de Titoune s’est manifestée et elle viendra très rapidement récupérer son chat.