Trente-six multinationales ont remboursé, l’an passé, 800 millions à la Belgique

Trente-six multinationales, qui avaient bénéficié, selon l’Europe, d’avantages fiscaux illégaux, ont remboursé plus de 800 millions d’euros à la Belgique, indique lundi le site d’information Apache.

La Commission européenne avait condamné, il y a 2 ans, la Belgique pour son système d' »excess profit ruling », grâce auquel les entreprises étaient exemptées d’impôts sur les bénéfices réalisés à l’international. L’Europe avait alors exigé que le Royaume réclame à ces sociétés quelque 900 millions d’euros.

Deux ans plus tard, ces dernières ont remboursé 90% du total. « La Belgique a récupéré la plus grosse partie de cette aide d’Etat illégale. Nous travaillons de manière constructive avec les autorités belges pour que la totalité soit remboursée le plus rapidement possible », souligne un porte-parole de la Commission. Le SPF Finances confirme lui aussi l’information.

14.000 emplois menacés

Le ministre des Finances, craignant pour la sécurité juridique des entreprises dans notre pays, avait introduit un appel en référé, au nom de la Belgique, mais celui-ci a été rejeté. Une procédure en appel est encore en cours, dont le verdict est attendu pour l’automne. « Si les multinationales décident de partir, ce sont 14.000 emplois qui seront menacés », avertit Johan Van Overtveldt (N-VA).

Des entreprises concernées ont également saisi la justice, dont Proximus et sa filiale internationale BICS. En principe, des multinationales peuvent mettre l’Etat belge en demeure mais cela ne s’est pas encore produit, selon le cabinet du ministre des Finances.