Nouveau record de la plus haute vague surfée

Quatre-vingt pieds, ou 24,38 mètres. Tel est le record du monde de la vague la plus haute jamais surfée.

Rodrigo Koxa a réussi cette performance le 8 novembre dernier au large de la ville portugaise de Nazaré. Le surfeur brésilien de 38 ans a établi ce jour-là un nouveau record mondial, selon la World Surf League qui a homologué le record.

« Merci à tous pour votre soutien. Vous m’avez aidé à croire que cela était possible », a commenté le surfeur de 38 ans originaire de Sao Paulo sur sa page Facebook. « Le record du monde, quel honneur. Je n’ai pas de mots pour cela. »

Le nouveau record du monde se situe 61 centimètres plus haut que le précédent. L’Américain Garrett McNamara avait surfé, également à Nazaré, en novembre 2011, sur une vague de 78 pieds (23,77 mètres). Le village de pêcheurs portugais est connu pour ses hautes vagues à l’automne.

> @RodrigoKoxa breaks the world record for the biggest wave ever surfed

The new world record wave is now set at 80 feet (24.38 meters). #RodrigoKoxa surfed the giant mountain of water on November 8, 2017, in #PraiaDoNorte, #Nazare.

— SurferToday.com (@surfertoday) 29 avril 2018