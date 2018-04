Des micros-puces pour lutter contre le vol de cactus

Le Parc National de Saguaro en Arizona a décidé d’équiper ses cactus de micro-puces GPS pour éviter qu’on ne les vole.

Les cactus Saguaros sont de véritables symboles de l’ouest américain. Le prix d’une seule de ces plantes du désert peut aller jusqu’à 300 $ pour une de d’1,5 mètre. Du coup, ils font l’objet d’un commerce illicite qui inquiète de plus en plus les autorités du Parc National de Saguaro. Plusieurs arbres ont donc été équipés de puces GPS pour dissuader les éventuels voleurs.

In March, Karla toured @SaguaroNPS. A defining plant in this area is the large, beautiful saguaro cactus (the largest cactus in the US). A 10-yr old plant can be only 1.5 inches tall … and they can live as long as 150-200 years. Look at these large, old beauties Karla captured! pic.twitter.com/kqlTaFZNBO

