Les magnifiques clichés de Shah Marai, photographe de l’AFP tué dans un attentat à Kaboul

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Plusieurs plusieurs journalistes ont été tués ce matin à Kaboul. Parmi eux, Shah Marai, photographe pour l’AFP. L’occasion pour beaucoup de découvrir l’œuvre d’un photographe exceptionnel.

Shah Marai est décédé ce 30 avril lors d’un attentat suicide dans la capitale afghane. Il avait 48 ans. Arrivé sur les lieux d’une première explosion, il a été tué par une seconde détonation, 30 minutes plus tard. Le bilan est d’au moins 21 morts. Autodidacte, il travaillait pour l’AFP depuis 1996 et avait couvert tous les bouleversements majeurs qu’a connu la région ces 20 dernières années.

Un formidable photographe

Son œuvre, dont les plus fameux clichés sont repris depuis aujourd’hui sur tous les principaux médias, rassemble un nombre incroyable de photographies, toutes plus magnifiques les unes que les autres. Sur les terrains d’opérations ou au cœur du quotidien des Afghans, ses photos décrivent tour à tour l’horreur qui frappe cette région et la beauté d’un pays qu’il aimait.

D’après Reporters Sans Frontières, 1035 journalistes ont perdu la vie ces quinze dernières années, dont 65 en 2017.