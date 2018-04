Des policiers et militaires ont voté pour la première fois en Tunisie

Tweet on Twitter

Pour la première fois dans l’histoire de la Tunisie, des policiers et militaires peuvent se rendre dimanche dans un bureau de vote pour mettre leur bulletin dans l’urne, à l’occasion du premier scrutin municipal depuis la révolution de 2011.

Dans un bureau du centre de Tunis, un policier vient de voter pour la première fois dans sa carrière et ne cache pas sa joie en sortant de l’isoloir. « C’est une journée historique! Pour la première fois nous exerçons un droit de citoyenneté! Finalement nous sommes considérés comme les autres citoyens », confie à l’AFP cet homme qui a préféré garder l’anonymat.

Sous la dictature en Tunisie, les autorités interdisaient aux policiers et militaires de voter en estimant qu’ils devaient maintenir un devoir de réserve strict et rester complètement à l’écart de la vie politique.

Consolider la transition démocratique

Mais après la révolution de 2011 qui vu l’émergence de syndicats chez les policiers –interdits jusqu’alors–, ces derniers ont réclamé le droit de vote. La nouvelle loi électorale autorise le vote des forces de sécurité et de l’armée uniquement aux municipales, un scrutin qui doit permettre de consolider la transition démocratique dans l’unique pays rescapé du Printemps arabe.

« Un acquis pour la Tunisie »

« C’est un acquis historique pour la Tunisie », se réjouit Seifallah Hichri, président de l’association « Afek pour les agents de sécurité de l’Intérieur et de la douane » qui contrôle le déroulement de ce vote grâce au soutien de l’ONG pour la transparence I Watch.

Policiers et militaires ne peuvent toutefois pas participer aux campagnes électorales ni assister aux meetings publics. Quelque 36.055 militaires et agents sécuritaires sont inscrits sur les listes électorales, a indiqué à l’AFP Mehdi Jalouali, responsable à l’Instance chargée des élections (Isie).