Avant sa mort, le DJ Avicii aurait donné des millions d’euros à des associations

Avant de disparaître, le DJ Avicii aurait fait don d’une véritable fortune à de multiples associations.

La mort du célèbre DJ Avicii, Tim Bergling de son vrai nom, a choqué le monde de la musique. L’artiste suédois de 28 ans, dont le corps a été retrouvé vendredi à Mascate, la capitale du sultanat d’Oman, était un homme « sensible », qui « s’est vraiment débattu avec des réflexions sur la signification [des choses], la vie, le bonheur » comme l’écrivait sa famille dans une lettre consultée de sa famille, qui ajoute qu’« il ne pouvait pas continuer plus longtemps. Il voulait trouver la paix ».

Selon plusieurs médias britanniques, le jeune homme, dont la fortune aurait été estimée à 85 millions d’euros, aurait fait don de plusieurs millions de dollars à des associations telles que Radiohjälpen, pour les pauvres, ou encore House for Hunger, qui gère l’aide alimentaire. «Quand j’ai commencé à gagner de l’argent, je me suis rendu compte que je n’en avais pas vraiment besoin, avait-il ainsi confié dans une interview au quotidien britannique The Sun en 2013. Quand vous gagnez autant d’argent dont vous n’avez pas besoin, la chose la plus sensée, la plus humaine et la plus évidente, c’est d’en donner aux gens dans le besoin.»