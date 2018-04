Libye: trois morts dans le crash d’un avion-cargo militaire dans le sud

Un pilote et deux co-pilotes libyens ont été tués dimanche dans le crash d’un avion-cargo desservant un champ pétrolier dans le sud de la Libye, selon une source militaire. L’avion s’est écrasé quelques minutes après son décollage du champ pétrolier d’al-Charara, l’un des plus importants dans le sud du pays, a indiqué à l’AFP une source militaire qui a préféré garder l’anonymat.

On ignore jusqu’à présent les causes exactes du crash.

« Il était arrivé de Tripoli pour amener des ravitaillements au personnel du champ (pétrolier) et repartait à vide », a expliqué la source.

« Le commandant de bord et ses deux co-pilotes sont morts dans le crash de l’avion de type C-130 », a poursuivi la même source.

Une seule personne a survécu, « un membre de l’équipage qui a été grièvement blessé », a-t-elle ajouté.

« Un appareil de type C-130 affrété par la société Akakus Oil s’est écrasé pendant le décollage, à 2 kilomètres du champ d’al-Charara après avoir livré 18 tonnes de provisions et de matériel de maintenance », a indiqué plus tard dans la soirée la compagnie nationale de pétrole (NOC) dans un communiqué.

Selon le texte, l’appareil appartient à l’armée de l’air libyenne.

Les routes permettant l’accès des approvisionnements sont fermées à cause de l’insécurité dans cette région. Après la chute du régime de l’ex-dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, le pays a sombré dans le chaos et l’insécurité.

source: Belga