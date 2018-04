Les Belges à l’étranger – Barcelone, avec Vermaelen sur le banc, remporte le 25e titre de son histoire en Liga

Le FC Barcelone s’est imposé (2-4) sur la pelouse du Deportivo La Corogne lors de la trente-cinquième journée de Liga. Les Catalans s’offrent par la même occasion le 25e titre de son histoire. Le FC Barcelone, avec un match de retard, comptait huit points d’avance sur l’Atletico Madrid avant la rencontre et n’avait besoin que d’un point pour être sacré champion. Les Barcelonais ont rapidement mené au score grâce à Coutinho (7e) avant de doubler la mise via Messi (38e). Le Deportivo La Corogne, qui devait remporter ses quatre derniers matchs pour se maintenir au sein de l’élite, réduisait le score grâce à Perez (40e) avant que Colak (64e) ne remette les deux équipes à égalité. En fin de rencontre, Messi (82e, 85e) inscrivait deux nouveaux buts et offrait le titre aux Catalans.

Les Catalans (86 points), avec Vermaelen sur le banc, sont assurés de terminer à la première place tandis que le Deportivo La Corogne (28 points), sans Bakkali blessé, est dix-huitième et est d’ores et déjà condamné à la relégation.

ITALIE

La Lazio de Rome s’est imposée sur le pelouse du Torino (0-1) lors de la trente-cinquième journée de Serie A grâce à une réalisation de l’ancien milieu du Racing Genk Sergej Milinkovic-Savic. Jordan Lukaku, monté à la 78e, et ses coéquipiers sont quatrièmes (70 points) tandis que le Torino est dixième (47 points).

FRANCE

Enfin, déjà titré, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec à domicile par Guingamp (2-2) lors de la trente-cinquième journée de Ligue 1. Les Bretons ont mené par deux buts d’écart grâce à Blas (45e) et Briand (68e) mais Edinson Cavani (75e sur pen., 85e) a permis aux Parisiens de revenir au score en seconde période. Thomas Meunier est monté au jeu à la 63e alors que le score était de 0-2 et a été averti à la 88e. Au classement, le PSG (91 points) est premier tandis que Guingamp (46 points) est onzième.

.

Source: Belga