L’Ajax Amsterdam en qualification pour la Ligue des Champions aux dépens de l’AZ Alkmaar

L’Ajax Amsterdam s’est imposé largement à domicile dimanche (3-0) face à l’AZ Alkmaar lors de la 33e journée du championnat des Pays-Bas de football (Eredivisie). Les Ajacides sont assurés de terminer deuxième de la compétition et s’offrent ainsi un ticket pour les qualifications de la Ligue des Champions au dépens de l’AZ Alkmaar, troisième. Donny van de Beek (38e) a ouvert le score en première période avant que Justin Kluivert (49e) et David Neres (87e) ne l’alourdissent après le repos. Les visiteurs, entraînés par l’ancien coach d’Anderlecht John van den Brom, sont relégués à six points d’Amsterdam et terminent le championnat à la troisième place. L’équipe de Stijn Wuytens, blessé pour cette rencontre, obtient tout de même son ticket pour les qualifications de l’Europa League.

Déjà titré, le PSV Eindhoven, qui a laissé Dante Rigo sur le banc, a obtenu le point du match nul (3-3) sur la pelouse de La Haye. Feyenoord, assuré de terminer quatrième, s’est pour sa part offert le derby de Rotterdam face au Sparta (3-1) et envoie par la même occasion son voisin, dix-septième, en playoffs contre la relégation. Ryan Sanusi était titulaire tandis que Loris Brogno est resté sur le banc chez les visiteurs. Roda (seizième), malgré sa victoire sur la pelouse de Venlo (1-4), devrait accompagner le Sparta dans ces playoffs. Les coéquipiers de Jannes Vansteenkiste, buteur dimanche, sont à trois points de Breda et de Stijn Vreven, vainqueurs d’Heerenveen (3-0), mais accusent un large retard à la différence de buts (-10).

Dans les autres rencontres, Utrecht (cinquième) et Cyriel Dessers ont obtenu le point du match nul sur la pelouse d’Heracles (onzième) et de Bram Castro (2-2). L’Excelsior de Wout Faes (dixième) a été battu largement sur la pelouse de Groningen (4-0) alors qu’Ismail Azzaoui a offert la victoire à Willem II (treizième) sur le terrain de Zwolle (1-0).

Enfin, Twente, étrillé sur la pelouse de Vitesse (5-0) est assuré de terminer à la dernière place et de descendre en deuxième division. Les coéquipiers de Jorn Brondeel sont relégués après 35 ans passés au sein de l’élite.

