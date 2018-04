Jupiler Pro League – Le Standard s’offre une 4e victoire en playoffs I, 1-3 à Gand, et grimpe à la 3e place

La Gantoise s’est inclinée à domicile face au Standard de Liège (1-3) dimanche en clôture de la sixième journée des playoffs 1 en Jupiler Pro League de football. Les Liégeois, qui ont arrêté un penalty, dépassent leurs rivaux du jour au classement. Ils sont troisièmes avec 35 points après leur 4e succès en six matchs et ne comptent que deux points de moins qu’Anderlecht 2e (37). Les Gantois, après ce 2e revers consécutif, piétinent avec 32 unités à la 4e place. Le Club Bruges reste leader (42). Gand démarrait la rencontre pied au plancher et Roman Yaremchuk passait de peu à côté de l’ouverture du score dès la première minute lorsque son tir effleurait le poteau de Guillermo Ochoa. Les Liégeois réagissaient par la suite mais Konstantinos Laifis, puis Edmilson Junior, butaient sur Lovre Kalinic. Juste avant le repos, Moses Simon faisait la différence sur son flanc avant de centrer parfaitement pour Rangelo Janga (43e) au petit rectangle qui plaçait sa reprise de la tête au fond du but (1-0).

En seconde période, entamée sur le même rythme que la première, Carlinhos trouvait le poteau avant que Gojko Cimirot (53e), monté au jeu au repos, n’égalise d’une frappe croisée. Cinq minutes plus tard, Edmilson (58e) donnait l’avantage aux Liégeois en profitant d’un cafouillage dans le rectangle. Dans la foulée, Guillermo Ochoa gagnait un face à face avec Rangelo Janga. L’attaquant gantois pensait rétablir l’égalité de la tête peu de temps après mais son but était annulé après l’intervention du VAR pour une poussée préalable.

L’assistance vidéo était une nouvelle fois utilisée dans les dix dernières minutes pour signaler une faute de main de Giorgos Koutroubis dans le rectangle. Roman Yaremchuk tentait de convertir le penalty mais butait sur Guillermo Ochoa. Alors que La Gantoise tentait le tout pour le tout, le Standard profitait des espaces en contre-attaque pour alourdir le score grâce à Luis Pedro Cavanda (90e+4).

Les hommes de Sa Pinto, avec un bilan de 13 points sur 18, présentent le meilleur bilan des playoffs 1 à l’issue de six journées.

Source: Belga