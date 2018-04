Forfait de Lars Stindl, le héros allemand de la Coupe des Confédérations

Tweet on Twitter

Le capitaine du Borussia Mönchengladbach Lars Stindl, 29 ans, devenu sur le tard international allemand (11 sélections, 4 goals) pour la Coupe des Confédérations où il a inscrit l’unique but de la finale contre le Chili, peut faire une croix sur le Mondial 2018 en Russie. Il est en effet sorti sur blessure après un duel viril avec Thilo Kehrer samedi à Schalke 04 (1-1). Il avait alors été remplacé par le Français Mickaël Cuisance à la 38e minute. La cheville gauche de Stindl n’est pas fracturée, mais les dégâts sont quand même importants (grave lésion de la capsule et des ligaments), et lourds de conséquences pour l’intéressé qui va être opéré un de ces prochains jours.

« C’est vraiment très dur d’être indisponible pour une longue durée à ce moment de la saison, alors que la Coupe du monde arrive », a-t-il avoué dimanche. « Et en plus je ne pourrai pas aider mon équipe lors des deux dernières journées du championnat… »

Stindl avait inscrit le but égalisateur au bout du temps additionnel contre l’équipe de France, en match amical (2-2) le 17 novembre dernier à Cologne.

L’Allemagne jouera son premier match le 17 juin à Moscou contre le Mexique dans le Groupe F. Ses deux autres adversaires sont la Suède et la Corée du Sud.

Source: Belga