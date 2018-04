Eredivisie – Le FC Twente descend en deuxième division huit ans après son titre

Champion des Pays-Bas en 2010 et vainqueur de la Coupe avec Michel Preud’Homme comme entraîneur la saison suivante, le FC Twente Enschede est relégué en deuxième division. Il ne peut en effet plus remonter à l’avant-dernière place après sa lourde défaite, 5-0, dimanche à Vitesse Arnhem. A une journée de la fin il compte 6 points de retard sur le Sparta Rotterdam de Dick Advocaat, battu 3-1 à Feyenoord.

Twente ne s’était plus retrouvé au deuxième niveau du championnat professionnel depuis 35 ans.

Vitesse a ouvert le score par Thulani Serero qui a marqué de loin à la 40e. Tim Matavz l’a doublé de la tête à la 53e.

La cause était entendue mais Vitesse, 6e et qualifié pour les play-offs européens, a encore alourdi les chiffres via Bryan Linssen (68e et 71e) et à nouveau Matavz (88e).

Twente fera ses adieux provisoires à l’élite contre NAC Breda lors de la prochaine journée.

Le Sparta Rotterdam peut se préparer à disputer les barrages pour le maintien, et Roda JC Kerkrade également, même si ce n’est pas encore mathématique.

Source: Belga