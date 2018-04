De la pluie et des orages dimanche après-midi

De la pluie est attendue sur l’ensemble du pays dimanche après-midi, avec des orages dans l’est et le sud-est, annonce l’IRM. Les températures seront fort différentes d’une région à l’autre. Il n’y aura pas plus de 12 degrés au littoral alors que le mercure pourra dépasser les 20 degrés à Liège et dans l’extrême sud-est. Dans la nuit de dimanche à lundi, des pluies et averses parfois soutenues et accompagnées d’orage sont encore prévues. Des rafales et de la grêle sont probables, surtout les premières heures dans l’est et le sud-est du pays. Les minima oscilleront entre 7 et 9 degrés.

L’IRM qualifie la journée de lundi d’automnale. « La nébulosité sera abondante, les températures maximales oscilleront autour des 10 degrés, le vent sera assez fort ou fort de sud tournant au sud-ouest avec des rafales de 85 km/h et des pluies ou averses sont encore attendues, principalement sur l’ouest du pays. »

Mardi, le 1er mai démarrera sous un ciel couvert avant l’arrivée d’éclaircies. Les maxima seront compris entre 8 ou 9 degrés en Hautes-Fagnes et 12 ou 13 degrés en région de plaine. Le vent sera modéré de sud-ouest.

