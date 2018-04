Coupe des Nations de saut d’obstacles – La Belgique prend la 3e place à Samorin derrière la Suisse et l’Irlande

La Belgique s’est classée 3e dimanche de la première épreuve de la Coupe des Nations de division 1 de saut d’obstacles d’équitation disputée dans le cadre du jumping 5* de Samorin en Slovaquie. Nos représentants avec 16 points de pénalité n’ont été devancés que par la Suisse, 1e (9), et l’Irlande, 2e (13). Nicola Philippaerts (Chilli Willi) a été le meilleur Belge avec deux parcours sans faute. Wilm Vermeir (IQ van het Steetje) a pris 4 points (4/0), Jos Verlooy (Caracas) 12 (4/8). Les résultats de Pieter Devos (Claire Z) 17 points (8/9) n’ont pas été pris en compte, seuls les trois meilleurs de chaque parcours étaient pris en compte.

La Suisse possède 100 points au classement de la Coupe; l’Irlande 90 et la Belgique 80. L’Italie et la Suède en comptent 57,5, l’Allemagne 50 et l’Espagne 45.

Chacune des dix nations de la division 1 doit disputer cinq des huit épreuves du calendrier. La France, les Pays-Bas et les Britanniques n’ont pas participé à la manche slovaque. Les Belges seront absents de la 2e épreuve à La Baule (17-20 mai) et reviendront ensuite à Saint-Gall lors de la 3e manche (31 mai-3 juin). Ils seront encore présents au 4e rendez-vous à Sopot (14-17 juin), au 5e à Rotterdam (21-24 juin) et au 7e à Hickstead (26-29 juillet).

Source: Belga