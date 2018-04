Championnats du monde par équipes de tennis de table – Double défaite belge en ouverture en Suède

La Belgique a débuté dimanche les championnats du monde de tennis de table par équipes, dimanche à Halmstad, en Suède. Les messieurs, N.14, placés dans le groupe C de la division 1 ont perdu logiquement 3-0 face au Japon (N.3). Les dames, N.32, qui évoluent dans le groupe F en division 2, ont perdu de manière plus inattendue 3-2 contre la Grèce (N.48). Les messieurs, avec un certain Jean-Michel Saive réserviste à 48 ans, n’ont pu enlever qu’un seul set en trois matchs. Robin Devos (ITTF 116) a gagné le 2e lors de son match contre Kenta Matsudaria (14) 3-1 (-5, 11, -7, -9). Auparavant Cedric Nuytinck (48) avait subi la loi de Koki Niwa (9) 3-0 (-3, -4; -7) et Florent Lambiet (109) avait à peine pu faire mieux contre Tomokazu Harimoto (13) 3-0 (-8, -8, -4).

La Belgique jouera lundi contre Singapour (N.21) puis Taïwan (N.6). Ce sera ensuite le Belarus (N.19), mardi, et l’Angleterre (N.12), mercredi, qui se présenteront sur la route de nos représentants.

Chez les dames, tous s’est joué dans le 5e match. Natahlie Marchetti (ITTF 170) a cédé 11-7 dans le 5e set qui l’opposait à Konstantina Paridi (545) 3-2 (6, -8, -7, 6, -7).

Marchetti avait gagné son premier match 3-0 (9, 5, 9) aux dépens d’Aikaterini Toliou (154). Paridi avait égalisé contre Lisa Lung (194) 3-0 (-2, -14, -9). Margo Degraef (280) avait replacé les Belges aux commandes après sa victoire 3-0 face à Georgia Zavitsanou (538) (8, 9, 11). Lung a perdu encore sa seconde rencontre au profit de Toliou 3-0 (-8, -9, -8). La Grèce a ensuite arraché la victoire dans la 5e rencontre, créant une réelle surprise.

Les Belges joueront encore face à l’Argentine (N.34) lundi, la Slovénie (N.39) et l’Italie (N.26) mardi et la Turquie (N.41) mercredi.

