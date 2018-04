VIDEO. Des futurs prêtres, de la pétanque et du foot

Toulouse accueille la 13ème édition du «Tournoi de foot et pétanque inter-séminaire». Près de 200 futurs prêtres vont s’affronter à coup de tirs au but et lancés de boules. Ils «teasent» non sans humour l’événement, qui promet d’être mémorable.

Ce sont quatorze équipes venues de toute la France qui se retrouveront les 12 et 13 mai prochains à Toulouse pour le «Tournoi de foot et pétanque inter-séminaire». Ils se sont entraînés un an pour tenter de décrocher la coupe des mains des séminaristes de la communauté de Saint-Martin. L’événement se conclura par une messe à la cathédrale de Toulouse.