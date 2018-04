VIDEO. L’aquarium de Boston, protecteur des tortues de mer

Tweet on Twitter

L’aquarium de Nouvelle-Angleterre, situé dans la ville de Boston, a relâché quatorze tortues de mer dans les eaux de Floride lundi matin.



Partie dimanche de Boston (Journée Mondiale de la Terre), l’équipe de l’aquarium est arrivée lundi sur les plages de Floride. Elle y a libéré dix tortues Caouanne et quatre Tortue de Kemp.

Les reptiles s’étaient échoués sur les plages du Cap Cod (Massachusetts) en novembre et décembre derniers. Atteinte d’hypothermie, elles n’avaient pas réussi leur migration vers le sud et seraient mortes sans l’intervention de l’aquarium et du Mass Audubon Wellfleet Bay Wildlife Sanctuary. Après plusieurs mois de soins à la clinique vétérinaire de Quincy (Massachusetts), elles ont pu être relâchées.

Le choix de la Floride s’explique par la chaleur de son eau. Celles-ci est en moyenne à 21°C quand elle n’est qu’à 4°C dans le nord des Etats-Unis. 300 tortues ont ainsi été sauvées depuis l’automne 2017, et plus de 2.000 ces 25 dernières années.