Les scientifiques du Monterey Bay Aquarium Research institute (MBARI) proposent d’écouter presque en direct la mélodie des fonds marins. Chants des baleines, sifflements des dauphins ou cris des lions de mer, les auditeurs peuvent faire une plongée surprenante dans les eaux californiennes.

L’équipe utilise un hydrophone situé à 30 km des côtes et 900 mètres de profondeur dans la Baie de Monterey (Californie). Un court délai de trente minutes sépare l’enregistrement de sa diffusion sur la plateforme YouTube. Une expérience surprenante que les chercheurs du MBARI voulaient « partager avec le public ». « A n’importe quel moment, vous pouvez avoir la possibilité d’entendre des baleines, des dauphins, des otaries, des bateaux, la pluie, le vent, des tremblements de terre et bien d’autres sons. »

Le volume a été amplifié pour que l’on puisse entendre des sons parfois émis à plusieurs kilomètres de l’hydrophone. Les scientifiques précisent que certains chants et appels ne sont pas audibles par l’oreille humaine. Notamment des tonalités basses de baleines ou très hautes d’autre mammifères. Il est alors nécessaire de s’équiper d’appareils particuliers pour les découvrir (enceinte avec caisson de basse entre autres).

La patience est cependant de mise. Bien que très fréquentée, la zone n’accueille pas toujours des cétacés ou des otaries et ces derniers ne poussent pas la chansonnette continuellement. « Si au moment de l’écoute, vous vous trouvez dans un temps calme, ne manquez pas de refaire un essai plus tard », précise la description de la vidéo. Pour les amoureux du son des océans, le site de l’institut propose une bibliothèque d’enregistrements sonores classés par animaux.

In #MBARI's Soundscape Listening Room, you'll find a collection of sounds from the #deepsea. It's part of a research and education project at the #MARSObservatory 900 m deep in the #MontereyBay https://t.co/d1xFlZr02P #oceansound #whalesounds pic.twitter.com/HQUGhjfPjX

— MBARI (@MBARI_News) April 24, 2018