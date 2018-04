Plus d’émoji révolver, vous enverrez maintenant un pistolet à eau

Les récents événements violents ont enflammé le débat sur les armes à feu aux Etats-Unis. Outre les modifications légales voire constitutionnelles qu’il pourrait engendrer, une conséquence inattendue en a découlé. Les géants de l’informatique et du web ont supprimé l’émoji représentant une arme de poing pour le remplacer par un pistolet à eau.

Beaucoup de grands groupes marquent leur soutien aux victimes des récentes attaques à main armée dans le pays. United Airlines, True Car, Delta Hertz ou encore la First national bank se sont notamment désolidarisés du lobby pro-armes NRA. Microsoft était alors le dernier groupe majeur dans le domaine informatique qui n’avait pas changé son émoji pistolet.

Un changement initié par Apple

We are in the process of evolving our emojis to reflect our values and the feedback we’ve received. Here’s a preview: pic.twitter.com/BlB3yYTSht — Microsoft (@Microsoft) April 25, 2018

L’initiative date de 2016. C’est Apple qui avait le premier choisi de supprimer son émoji pistolet pour le remplacer par un jouet. Microsoft avait lui décidé la même année d’amorcer une démarche contraire en transformant son logo «blaster» en revolver. Les autres groupes ont attendu que le débat s’embrase pour emboîter le pas à la marque à la pomme. Google et Facebook ne se sont d’ailleurs mis à jour que mercredi. Faisant face à un nombre de critiques grandissant, Microsoft a finalement décidé de changer son visuel. Vous ne pourrez donc plus envoyer d’émoji arme à feu sur les principales plateformes de télécommunication.

La vente d’armes, un secteur très profitable aux Etats-Unis

51 milliards $. C’est la somme que représenteraient aujourd’hui l’industrie de l’armement aux Etats-Unis. Elle produit plus de 10 millions d’armes chaque année. A cela vous pouvez ajouter quelques centaines de milliers de pistolets et fusils importées. 31% des ménages sont armés dans le pays. Chaque détenteur en possède en moyenne cinq et ce nombre peut aller jusqu’à 25. On comprend pourquoi le secteur génère plus de 300.000 emplois.

Cette vente « libre » est protégée par le second amendement de la Constitution des Etats-Unis qui prévoit qu’«une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d’un Etat libre, le droit qu’à le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé». Le but était d’éviter que l’Etat fédéral n’obtienne un pouvoir trop grand sur les états membres. Très attaché à sa Constitution, le peuple y voit un symbole de liberté et d’autodétermination auquel il ne renoncerait pour rien au monde.

La NRA (National Rifle Agency), le lobby surpuissant des armes à feu, encourage cette vente d’armes. Elle compte plus de 5 millions de membres. Son revenu total (incluant cotisations d’adhérents, donations privées et recettes liées à sa chaîne de télé et aux magazines qu’elle possède) s’élève à 375 millions $.

Difficile alors de contrer un tel rouleau compresseur. Mais si l’initiative de supprimer un petit émoji peut sembler bien dérisoire, elle dénote cependant une volonté de changer les choses. Message après message.