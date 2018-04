PHOTO. Première image du Dumbo de Tim Burton au Cinemacon

L’adorable éléphant Dumbo a, lui aussi, droit à son adaptation en « live action ». Disney a choisi le Cinemacon de Las Vegas pour dévoiler une première image du film, accompagnée de celles des longs-métrages adaptés du Roi Lion et d’Aladdin.

On se souvient tous de l’éléphanteau aux longues oreilles Dumbo. L’annonce de la réalisation prochaine d’une version en « live action » du classique des studios Disney date d’il y a trois ans déjà. On sait aujourd’hui que le film sortira en 2019 et sera réalisé par Tim Burton (Edward aux mains d’argent, Beetlejuice, Batman…). L’image présentée lors du colloque a rapidement été publiée sur Twitter et les réactions s’accumulent déjà.

Estas son las 1as imágenes en la #CinemaCon d lo q #TimBurton está haciendo con el #Dumbo de live action! Es de incertidumbre su dirección en esta 🎞️ porque sus trabajos suelen ser sombríos y cuando se junta c/@DisneyStudiosLA, pues la cosa puede resultar en una Alicia extraña pic.twitter.com/xai6zwvcjG — NotengoOtronombre (@elhombredelcine) April 24, 2018

Le petit pachyderme a quelque peu changé depuis la sortie du dessin animé en 1941 aux Etats-Unis. On retrouve quand même son adorable frimousse et ses grandes oreilles qui ne manqueront pas d’attendrir les plus petits et de rappeler des souvenirs aux plus grands. Il ne s’agira pas d’un remake de l’œuvre originale mais d’une histoire originale située dans sa continuité.

Le film s’offre un casting prestigieux dont font partie Colin Farrel, Danny DeVito, Éva Green ou encore Michael Keaton. Rendez-vous au mois de mai 2019 pour voir le résultat final.