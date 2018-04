L’Onu déplore qu’il n’y ait « pas assez d’inventrices »

L’Onu salue la hausse du nombre de femmes considérées comme « inventrices » dans le monde. Elle déplore toutefois que les disparités entre genres persistent.

Les derniers chiffres révélés par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi) révèlent que des femmes figurent dans 31% des quelque 224.000 demandes internationales de brevet publiées en 2017. Cela représente une hausse de 23% par rapport à la décennie précédente.

« Les demandes internationales de brevet sont un point de référence important pour évaluer l’activité en matière d’innovation dans l’économie mondiale contemporaine, et tout résultat inférieur à la parité complète entre les hommes et les femmes représente une occasion manquée« , souligne le directeur de cette institution onusienne basée à Genève, Francis Gurry.

Les statistiques publiées par l’ONU montrent que la Corée du Sud est la mieux classée en terme de parité, avec 50% des demandes internationales de brevet qui incluent au moins une inventrice. La Corée du Sud est suivie par la Chine (48%), la Belgique (36%) et l’Espagne (35%). Viennent ensuite les Etats-Unis (33%) et la France, presque à égalité.

Les secteurs de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques et de la chimie comptent la proportion la plus élevée de femmes figurant sur les demandes internationales de brevet. Les secteurs du génie civil, des moteurs, pompes et turbines, et des éléments mécaniques arrivent en dernière position.