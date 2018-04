Tour de Romandue – 4e étape: Jakob Fuglsang en solitaire, Primoz Roglic reste en jaune

Le Danois Jakob Fuglsang (Astana), 33 ans, a remporté la 4e étape du 72e Tour de Romandie cycliste (WorldTour), disputée samedi sur la distance de 149,5 kilomètres autour de Sion, à l’issue de laquelle le Slovène Primoz Roglic (Lotto NL) a conforté son maillot jaune avant l’épilogue dimanche à Genève. Fuglsang, qui a faussé compagnie aux favoris dans la dernière descente, s’est imposé avec 48 secondes d’avance sur Roglic, deuxième.

Ce dernier a devancé au sprint le Colombien Egan Bernal (Sky), vainqueur la veille du difficile contre-la-montre de Villars-sur-Ollon, qui aurait pu le menacer car des bonifications étaient offertes aux trois premiers.

Sander Armée (Lotto Soudal), le premier Belge à couper la ligne d’arrivée, s’est classé 11e à 2:09.

Grâce aux bonifications, Roglic, 28 ans, qui prendra en juillet le départ du Tour de France avec de grandes ambitions, compte 8 secondes d’avance sur Bernal en tête du classement général.

L’Australien Richie Porte, lauréat de la 71e édition de l’épreuve dont Roglic était 3e, l’an dernier, est troisième à 35 secondes.

Une fois de plus Thomas de Gendt (Lotto Soudal), vainqueur en solitaire mercredi de la 2e étape, a dynamité la course. Il est parti accompagné notamment de l’Espagnol Mikel Nieve (Michelton).

Mais dans la dernière ascension vers Les Collons (1re catégorie), les échappés ont été repris et Bernal a alors tenté à plusieurs reprises de distancer Roglic qui n’a jamais cédé un mètre.

Vainqueur d’une étape du Tour d’Italie en 2016, et d’une autre sur le Tour de France en 2017 (la 17e, à Serre-Chevalier), Roglic est bien parti pour remporter dimanche une deuxième course par étapes, après son récent succès dans le Tour du Pays basque.

L’étape finale, dimanche, a priori promise à un sprinter et qui comptera 182,7 kilomètres, conduira les coureurs de Mont-sur-Rolle à Genève.

Source: Belga