NBA – Cleveland contraint au 7e match par Indiana, Toronto et Utah qualifiés

Indiana est revenu à la hauteur de Cleveland au 1er tour des playoffs NBA en corrigeant vendredi les Cavaliers de LeBron James 121 à 87. Toronto (92-102 à Washington) et Utah (96-91 contre Oklahoma) ont eux décroché leur ticket pour le 2e tour. Indiana a réussi à forcer un septième match en dominant Cleveland 121-87. Déjà en tête à la pause (57-47), les Pacers ont pris le large dans le troisième quart-temps, conclu 92-67.

Auteur de son premier triple double de la saison (28 points, 13 rebonds, 10 passes), Victor Oladipo a été décisif dans les rangs des Pacers. En face, LeBron James, touché à l’arcade sourcilière sur un contact avec Thaddeus Young, a terminé avec 22 points, 7 passes décisives et 5 rebonds. Alors qu’il a disputé les sept dernières finales NBA avec Miami (2010-14) puis avec Cleveland depuis son retour dans l’Ohio en 2014, James pourrait très bien être éliminé dès le 1er tour, du jamais-vu dans sa carrière.

Le match décisif aura lieu à Cleveland dimanche.

N.1 de la Conférence Est au terme de la saison régulière, Toronto a confirmé son statut face à Washington, battu 4 victoires à 2. La franchise canadienne a validé son ticket pour le 2e tour en s’imposant 92-102 chez les Wizards. Les Raptors ont fait la différence dans les cinq dernières minutes de la rencontre. Chez les Raptors, Kyle Lowry et DeMar DeRozan ont inscrit respectivement 24 et 16 points alors que Pascal Siakam a été déterminant dans le final en défense et aux rebonds offensifs (11 points, 8 rebonds). Les 32 points de Bradley Beal et les 23 de John Wall n’ont pas suffi aux Wizards, qui menaient encore 78-73 à l’entame du dernier quart-temps.

Toronto et le vainqueur de Cleveland/Indiana s’affronteront en demi-finale de conférence.

A l’Ouest, Utah a éliminé Oklahoma 4 victoires à 2. Le Jazz a remporté le match N.6 96-91. Le ‘rookie’ Donovan Mitchell a une nouvelle fois été impressionnant, avec 38 points, dont 22 durant la seule 3e période où il a permis à son équipe de prendre le large (78-70). Il est le premier ‘rookie’ depuis 1970 à marquer plus de 20 points par match lors des six premiers matchs de playoffs de sa carrière.

Auteur de 46 points, Russell Westbrook avait réussi à ramener son équipe à un point (92-91) grâce à un tir d’en-dehors de la raquette à 90 secondes de la sirène avant de dilapider les dernières chances de son équipe dans le final. Le joueur-vedette du Thunder s’est montré trop gourmand au tir (18 sur 43!), mais n’a guère été aidé par ses deux partenaires du « Big Three », Paul George et Carmelo Anthony, qui ont marqué respectivement 5 et 7 points.

Au prochain tour, le Jazz sera opposé à Houston qui a terminé la saison régulière avec le meilleur bilan du Championnat NBA et qui a dominé Minnesota (4 victoires à 1) au 1er tour.

Source: Belga