Météo – Nuages et averses à l’assaut pour la fin du mois d’avril

Le ciel sera partiellement à très nuageux avec parfois quelques faibles pluies ou une averse. Les maxima se situeront entre 11 et 16 degrés, indiquent les prévisions de l’IRM. Le vent sera modéré de secteur sud­-ouest La nuit de samedi à dimanche, le temps deviendra généralement sec avec quelques éclaircies. Un banc de brouillard isolé est possible. En fin de nuit, le ciel se couvrira depuis la France. Les minima de 5 à 8 degrés sous un vent faible de direction variable.

La journée de dimanche débutera sous un ciel nuageux, mais le temps demeurera génétalement sec. Toutefois, des pluies en provenance de la France atteindront ensuite assez rapidement la Belgique. L’après-midi, il y aura un risque accru d’averses orageuses, notamment sur la moitié nord du pays. Le vent sera d’abord faible de direction variable avant de devenir modéré à assez fort de secteur est à nord-est. Les maxima seront compris entre 12 degrés sur l’ouest et 20 degrés en Lorraine belge, se situeront à 16 degrés dans le Centre.

Source: Belga