Le Fortuna Düsseldorf de Benito Raman enfin de retour en Bundesliga

Quand le Fortuna Düsseldorf quitte la Bundesliga, c’est pour lontemps. De retour au plus haut niveau après 15 ans d’absence en 2012, il était retombé en D2 quelques mois plus tard. Mais cette longue parenthèse s’est terminée samedi devant 30.953 spectateurs grâce à la victoire de Benito Raman et se ses coéquipiers au Dynamo Dresde (1-2), qui assure en effet le club de la somptueuse Esprit Arena d’une des deux places de promotion directe. L’autre semble promise au FC Nuremberg, mais ce n’est pas encore mathmétique, même s’il bat l’Eintracht Braunschweig lundi. C’est le meilleur buteur du Fortuna Rouwen Hennings (13) qui a marqué le goal de la victoire, la 18e de la saison, sur un assist de Florian Neuhaus à la 90e minute, alors que Raman avait remplacé le Japonais Genki Haraguchi à la 78e.

Neuhaus (ex-Borussia Mönchengladbach) avait ouvert le score dès la 9e minute, mais le Sénagalais Moussa Koné (ex-FC Zürich) avait égalisé à la 64e.

Düsseldorf est hors de portée de Holstein Kiel, 3e et actuellement barragiste, qui même en cas de victoire à Ingolstadt dimanche, comptera 7 points de retard à deux journées de la fin.

Le Fortuna a été champion d’Allemagne en 1933, a gagné deux coupes (en 1979 et 1980) et a disputé la finale de la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe en 1979 à Bâle contre le FC Barcelone (3-4 a.p.).

Source: Belga