Jupiler Pro League – Zulte Waregem (1-2 à Mouscron) garde ses distances en tête du Groupe A

Zulte Waregem, quoique solidement installé à la première place avec 13 points sur quinze au coup d’envoi, n’avait pas le droit à l’erreur samedi à Mouscron lors de la 6e journée du Groupe A du playoff II de la Jupiler Pro League de football. En cas de défaite il risquait en effet de voir Courtrai (9 points), qui accueille le Lierse (6 points) en soirée (20h00), revenir à 1 point. La pression était donc sur les épaules visiteuses au Canonnnier, dont les pensionnaires n’avaient eux que leur honneur à perdre, et rien à gagner… Un honneur précisément perdu à Oud-Heverlee Louvain (3-1) lors de la prédécente journée. Ce qui a amené le coach Frank Defays à renvoyer Georgios Galitsios, Nathan De Medina et Mario Jelavic sur le banc, et Omar Govea en tribune.

Titulariser Selim Amallah était en tout cas une bonne idée. C’est lui qui a en effet ouvert la marque de la tête sur un centre de Jérémy Huyghebaert à la 29e, et qui a même failli la doubler peu après, obligeant Sammy Bossut à s’employer sur un excellent tir décoché en dehors du rectangle.

Le Belgo-marocain eut encore le but au bout du pied à la suite d’un solo dans les arrêts de jeu de la 1e mi-temps, mais conclut maladroitement à côté.

Mais si l’Excel menait au repos, un peu contre le cours du jeu et beaucoup grâce à son gardien Olivier Werner, Zulte Waregem qui avait gaspillé pas mal d’occasions, Hamdi Harbaoui en particulier, allait complètement renverser la situation après le repos.

Son buteur tunisien, dont c’est le 19e goal de la saison, égalisa en effet sur passe de Nil De Pauw à la 65e.

Et le ballon à peine remis en jeu, c’est Peter Olayinka qui se chargea du deuxième but visiteur en exploitant un assist de Brian Hamalainen à la 66e: 1-2, score final.

Source: Belga