Jupiler Pro League – Playoffs 2 – Saint-Trond domine 4-1 Ostende réduit à dix durant la dernière demi-heure

Saint-Trond a battu Ostende 4-1, samedi soir match de la 6e journée du Groupe B des playoffs 2 du championnat de Belgique de football. Les Kustboys ont joué la dernière demi-heure à dix et a concédé trois buts durant ce laps de temps. Juste avant la demi-heure, Elton Acolatse (27e) a ouvert la marque d’une belle frappe. Le gardien de but d’Ostende William Dutoit a quand même touché le ballon mais n’a pas pu empêcher le 1-0. Cinq minutes plus tard, le marquoir indiquait 1-1 après une faute de mains de Steven De Petter dans la surface de réparation, et le penalty consécutif converti par le KVO via Richairo Zivkovic.

Juste avant la pause, Zivkovic a obtenu un deuxième penalty, mais cette fois le Néerlandais a tiré à côté du but.

A l’heure de jeu, les visiteurs ont dû continuer à dix après le deuxième carton jaune d’Aristote Nkaka. Le coup franc qui a suivi a été habilement botté par Roman Bezus (2-1). Un Ostende impuissant a encore concédé deux buts en tout fin de match via Chuba Akpom (90e) et Bezus (90e+3).

Plus tôt dans la soirée, Lokeren a gagné 0-2 à Eupen. Au classement de la poule B, Lokeren est en tête avec 14 points. Suivent dans l’ordre Saint-Trond (10), l’Antwerp (7/5 matchs), Eupen et Ostende (5 chacun) et Beerschot Wilrijk (3/5 matchs). Dimanche, le Kiel accueillera le derby anversois.

Source: Belga