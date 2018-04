Jupiler Pro League – Courtrai reste dans le coup, Lokeren poursuit son cavalier seul

Après la victoire à Mouscron, 1-2, de Zulte Waregem, qui portait ainsi son capital points à seize au soir de la 6e journée du Groupe A du playoff II de la Jupiler Pro League de football, Courtrai se devait de battre le Lierse pour conserver un espoir raisonnable de coiffer son voisin avant la ligne d’arrivée. C’est chose faite grâce à Teddy Chevalier, dont le 21e but de la saison sur un assist d’Idir Ouali à la 86e minute, a en effet permis au Kavé de battre in extremis les Liérrois de D1B. Mené 0-1 dès la 14e minute, à la suite d’un but de Nico Binst sur un service d’Ivan Yagan, Courtrai a eu la chance de rapidement égaliser via Jovan Stojanovic à la 17e.

Le deuxième but s’est fait attendre beaucoup plus longtemps, mais a fini par tomber.

Zulte Waregem, avec 16 points, conserve cependant sa belle avance de 4 points sur le Lierse (12).

Oud Heverlee Louvain, impuissant (0-0) contre Waasland-Beveren, est 3e avec 8 points et désormais confiné à un rôle d’arbitre…

Lokeren, vainqueur 0-2 à l’AS Eupen, poursuit son cavalier seul dans le Groupe B où il compte 14 points, soit au moins 4 de plus que Saint-Trond qui a entamé plus tard son match contre Ostende.

Les buts de Lokeren ont été marqués par le Suédois Robin Söder (16e) et l’Equatorien José Cevallos (23e) qui a repris un ballon renvoyé dans ses pieds par le piquet.

Source: Belga