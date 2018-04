GP d’Azerbaïdjan: Vettel le plus rapide de la dernière séance d’essais libres, Vandoorne 18e

Tweet on Twitter

L’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), leader du championnat du monde, s’est montré le plus rapide de la troisième et dernière séance d’essais libres du Grand Prix d’Azerbaïdjan, quatrième manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le Circuit urbain de Bakou (6,003 km). Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault) a signé le 18e temps. Vettel a bouclé son meilleur tour en 1:43.091. Il précède la Mercedes du Britannique Lewis Hawilton (1:43.452) et son équipier finlandais Kimi Räikkönen (1:43.493).

L’Espagnol Fernando Alonso, équipier de Vandoorne, est 11e (1:44.763). Vandoorne a dû se contenter du 18e chrono (1:45.505).

Les qualifications auront lieu samedi après-midi (17h heure locale, 15h heure en Belgique).

Source: Belga