EuroMillions Volley League – Maaseik remporte son 15e titre de champion de Belgique

Maaseik est le nouveau champion de Belgique de volleyball. Le club limbourgeois a remporté le 3e match de la finale des playoffs de l’EuroMillions Volley League aux dépens de Roulers, le précédent champion. Il s’est imposé 3 sets à 0 (25-23, 25-18, 25-22). Après sa victoire à Roulers mercredi dernier, Maaseik savait que le titre était proche, mais il n’a jamais été question de stress samedi.

La première manche a toujours été équilibrée, mais après une victoire en douceur dans la deuxième manche, personne ne doutait plus de la victoire et du titre de l’équipe du coach Joel Banks.

Jolan Cox et le capitaine Jelte Maan ont été les meilleurs marqueurs avec 16 points chacun.

Après cinq titres consécutifs de Roulers, Maaseik remporte sa première couronne nationale depuis 2012 et le quinzième de son histoire, un record en Belgique. Maaseik avait déjà atteint les playoffs 12 en Ligue des champions cette saison.

Source: Belga