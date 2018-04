EuroMillions Volley League – Maaseik à l’aube d’un 15e titre, le premier depuis 2012

Maaseik peut décrocher samedi soir le 15e titre de champion de Belgique de volley messieurs de son histoire. Après deux victoires face à Roulers, quintuple champion en titre, les troupes de Joel Banks peuvent terminer le travail devant leur public de la STEENGOED Arena (20h30). Après une victoire aboutie 3-0 lors du premier match et un succès acquis de haute lutte au tie-break mercredi (2-3) sur le parquet de Roulers, Maaseik n’est donc plus qu’à une victoire du sacre dans cette finale jouée au meilleur des cinq manches. Les éventuels matchs 4 et 5 sont programmés les 2 et 5 mai.

Club belge le plus titré (14), Maaseik n’a plus été champion depuis 2012, début de l’hégémonie roularienne.

Source: Belga