Catalogne: des portraits des indépendantistes écroués portés jusqu’en haut d’une montagne

Quelques milliers de personnes ont participé samedi en Catalogne (nord-est de l’Espagne) à une chaîne humaine sur plusieurs kilomètres, pour porter symboliquement des photos des indépendantistes catalans emprisonnés ou exilés jusqu’à un sommet montagneux, a constaté un photographe de l’AFP. Cette action impliquait des randonneurs qui se passaient, de main en main, des photos des neuf indépendantistes en détention provisoire pour « sédition », « rébellion » ou « détournement de fonds publics », du village de Collbato jusqu’au pic Cavall Bernat de la montagne de Montserrat, près de Barcelone. Ils portaient aussi des portraits des indépendantistes partis à l’étranger pour échapper aux poursuites judiciaires, tel l’ancien président de la région, Carles Puigdemont.

Des pompiers et spécialistes de l’escalade ont accroché sur une aiguille de pierre un grand ruban jaune, devenu dans la région un signe de solidarité avec les sécessionnistes détenus.

Début avril, le ministre espagnol de la Justice Rafael Catala avait jugé « offensant » ce signe jaune arboré par des députés au Congrès : « Ce ruban est offensant parce qu’il prétend qu’il y a des prisonniers politiques en Espagne alors que ce sont des politiques emprisonnés », avait-il dit.

Cette action avait été convoquée par un collectif comprenant notamment les puissantes associations indépendantistes ANC et Omnium Cultural, dont les anciens présidents sont en détention provisoire depuis plus de six mois.

La Catalogne est sous la tutelle du gouvernement central depuis la vaine proclamation d’une « République catalane », le 27 octobre, au parlement de Barcelone.

source: Belga