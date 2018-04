Belges à l’étranger – Un assist de Januzaj aide la Real Sociedad à battre l’Athletic Bilbao

Un assist d’Adnan Januzaj et deux buts… contre son camp du malheureux défenseur central basque Mikel San Jose ont permis à la Real Sociedad de battre l’Athletic Bilbao 3-1 samedi lors de la 35e journée du championnat d’Espagne de football. San José a malencontreusement ouvert le score pour le Real Sociedad au quart d’heure. Mikel Oyarzabal a doublé la marque en exploitant un assist de Januzaj, qui l’a idéalement servi à ras du sol après une belle action à la 37e. San José a encore marqué contre son camp (3-0) à la 54e, puis Raul Garcia a sauvé l’honneur de Bilbao sur penalty à la 59e.

Januzaj a également failli marquer, mais le gardien Kepa l’en a brillamment empêché au prix d’un extraordinaire réflexe. La Sociedad a fini le match à dix suite à l’exclusion de Ruben Pardo, monté au jeu 7 minutes plus tôt, à la 86e. Januzaj a été remplacé par Zubeldia dans le temps additionnel. La Real Sociedad est 10e, Bilbao 14e.

En France le FC Nantes s’est incliné 2-0 à Lyon dont les buts ont été signés Memphis Depay (39.) et Bertrand Traoré (68.). Yassine El Ghanassy a remplacé Adrien Thomasson à la 69e, et a écopé d’un carton jaune à la 77e.

Source: Belga