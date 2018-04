Belges à l’étranger – Score de forfait dont un penalty de Benteke pour Crystal Palace contre Leicester

5-0 ! Crystal Palace, encore relégable il y a un mois et demi, est à présent pratiquement tiré d’affaire (11e) après avoir infligé ce score de forfait à Leicester City. Même le réserviste Christian Benteke, monté au jeu à la 86e minute, a participé au carnage en transformant un penalty qu’il a lui même obtenu dans les arrêts de jeu. Il a tiré en force au milieu, pour enfin isnscrire son… troisième goal de la saison. Palace compte 6 points d’avance sur Southampton (qui a battu Bournemouth 2-1), le premier relégué, à 2 journées de la fin. Wilfried Zaha (17.) et James McArthur (38.) ont marqué avant le repos pour les Londoniens. Ce fut encore plus facile pour eux après l’exclusion de Marc Albrighton à la 56e. Ruben Loftus-Cheeck (81.), Patrick van Aanholt (84.) et Benteke en ont profité pour alourdir le score.

Huddersfield Town qui s’est incliné 0-2 contre Everton a été beaucoup moins prolifique. Cenk Tosun (39.) et Idrissa Gueye (77.) ont offert les 3 points aux Toffees. Laurent Depoître a remplacé Rajiv van La Parra à la 75e, mais cela n’a rien changé.

Huddersfield Town qui aurait pu se trouver à la même hauteur que Crystal Palace, n’a au contraire que 3 points d’avance sur Southampton, avant de se déplacer à… Manchester City, puis de recevoir Arsenal.

Chelsea, vainqueur 0-1 à Swansea grâce à un but de Cesc Fabregas d’une belle frappe dans la surface dès la 4e minute de jeu, suite à un assist d’Eden Hazard qui avait mystifié Ki Sung-Yong, a préservé ses chances de jouer la Ligue des champions la saison prochaine.

Les Blues pointent à la 5e place, à deux points de Tottenham qui reçoit Watford lundi.

Hazard a été remplacé à 9 minutes de la fin, tandis que Thibaut Courtois a joué tout le match mais n’a pas eu grand chose à faire.

