Belges à l’étranger – Radja Nainggolan double passeur pour la Roma contre le Chievo Vérone

L’AS Rome, pourtant à dix pendant plus d’une demi-heure, a écrasé le Chievo Vérone 4-1 samedi lors du match d’ouverture de la 35e journée de Serie A italienne. Radja Nainggolan, qui a disputé l’intégralité de la rencontre, a signé deux assists. Le Diablotin Samuel Bastien (ex-Anderlecht), 21 ans, est resté sur le banc du Chievo, pas encore assuré de son maintien. « Ninja » a chipé le ballon à Ivan Radanovic avant d’adresser un impeccable centre du pied gauche à Patrick Schick qui n’a pas laissé passer l’aubaine (1-0, 9e). Edin Dzeko a doublé le score d’une reprise acrobatique sur un centre d’Aleksandar Kolarov (2-0, 40e).

Coupable d’avoir ceinturé Roberto Inglese devant le but, Juan Jesus a été exclu à la 56e. Mais le gardien brésilien Alisson a arrêté le penalty d’Inglese qui a suivi. Stephan El Shaarawy (65e) et Dzeko (67e), merci Radja pour la passe décisive, ont ensuite porté le score à 4-0.

Inglese s’est racheté en sauvant l’honneur du Chievo de la tête sur un centre de Valter Birsa à la 88e.

Cette troisième victoire en quatre matches permet à la Roma de remonter sur la troisième marche du podium avec 70 points. Le Chievo est 16e avec 31 points.

En Super League chinoise, Axel Witsel et Tianjin Quanjian ont nettement subi la loi, 0-3, de Hebei. Ezequiel Lavezzi (58e et 77e) et Jin Yangyang (63e) ont précipité le club de Witsel à la 14e place du classement avec 8 points en 8 matches.

Enfin le gardien Ruud Boffin et Antalyaspor ont perdu 1-2 contre Trabzonspor lors de la 31e journée du championnat de Turquie. Danilo est monté à la 86e minute et William Vainqueur (ex-Standard) à la 70e dans les rangs d’Antalya, 14e. Trabzon est 5e.

Source: Belga