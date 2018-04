Belges à l’étranger – Mauvaise affaire pour Thorgan Hazard, et surtout pour Casteels et Origi en Bundesliga

Même si faire match-nul, 1-1 à Schalke 04, le dauphin de l’intouchable Bayern Munich en Bundesliga, n’est pas en soi un mauvais résultat, il ne fait pas pour autant les affaires du Borussia Mönchengladbach et de Thorgan Hazard, qui risquent de se retrouver à 6 points de Leipzig, 6e, à 2 journées de la fin, si le RB s’impose à Mayence dimanche. Le Diable Rouge a joué tout le match. Ce qui est également le cas de Koen Casteels et de Divock Origi (Landry Dimata est lui resté sur le banc) dont le club, Wolfsburg, battu 1-3 par Hambourg, a lui carrément réalisé une très mauvaise affaire. Quinzième avec 30 points, il sera en effet virtuellement barragiste dès dimanche, si Mayence ne perd pas.

Le Brésilien Raffael, en conclusion d’une action conçue par Hazard et Lars Stindl, a ouvert le score pour Mönchengladbach à la 32e. Mais un penalty signalé par le VAR (hands de Christoph Kramer pour arrêter un tir de Yevhen Konoplyanka) a permis à Daniel Caligiuri d’égaliser pour Schalke juste avant la mi-temps (45+3).

Un penalty (faute de Josuha Guilavogui) transformé par Bobby Wood à la 43e, a porté Hambourg aux commandes à Wolfsburg. Un centre du Japonais Tatsuya Ito, déjà décisif sur la phase du goal d’ouverture, a ensuite permis à Lewis Holtby de doubler le score de la tête à la 45e. Le Croate Josip Brekalo, sur coup-franc, a rendu un peu d’espoir à Wolfsburg à la 78e, jusqu’au 3e but visiteur signé Luca Waldschmidt à la 90e.

Une victoire qui permet à Hambourg, 17e avec 28 points, de rêver aux barrages, voire même à mieux encore, si Mayence perd dimanche…

