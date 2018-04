Aux Maldives, un hôtel prépare l’ouverture d’une villa sous-marine

Tweet on Twitter

Le Conrad Maldives Rangali Island, un luxueux complexe hôtelier des Maldives, prépare l’ouverture de sa première villa sous-marine.

La villa Muraka (corail en maldivien), résidence d’une valeur de 15$ millions, accueillera ses premiers clients dans le courant de l’année.

Une villa à 5 mètres sous l’eau

Elle s’étendra sur deux niveaux. En bas, un lit king size, un espace salon, une salle de bain et un escalier en colimaçon occuperont l’espace. Les occupants dormiront à une profondeur de 5 mètres avec une vue panoramique sur l’océan indien et ses habitants, poissons tropicaux, requins, coraux et autres créatures marines.

Pour prendre l’air, il suffira de grimper au premier étage, qui abrite un autre salon, deux chambres, une salle de bain, une salle de gym, un espace réservé au majordome et à la sécurité, une cuisine, un bar et une salle à manger.

Une piscine à débordement et un ponton permettent d’observer le coucher de soleil en toute sérénité. La villa Muraka dispose d’une capacité d’accueil de neuf personnes.

D’autres expériences à travers le monde

Le Conrad Maldives Rangali Island a également ouvert le tout premier restaurant sous-marin au monde, l’Ithaa, il y a 13 ans. Le titre de plus grand restaurant sous-marin revient cependant à un complexe du même groupe hôtelier, le Hurawalhi Island Resort. Son établissement, le 5.8, s’appelle ainsi car il se situe à 5,8 mètres de profondeur.

À Dubaï, un complexe de luxe conçu sur le modèle de Venise est également en passe de voir le jour. Le Floating Venice sera situé à 4km des côtes dubaïotes et disposera d’un espace sous-marin comportant des chambres, des restaurants, ainsi qu’un spa. Ouverture prévue en 2020.