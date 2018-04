WRC – Rallye d’Argentine – Thierry Neuville 3e à 28.6 secondes de l’Estonien Ott Tänak après la 2e journée vendredi

Thierry Neuville occupe la 2e place du rallye d’Argentine, cinquième manche sur treize du championnat du monde des rallyes (WRC), à l’issue de la deuxième journée vendredi. Le pilote Hyundai pointe à 28.6 secondes de la Toyota de l’Estonien Ott Tänak. Le Britannique Kris Meeke (Ford) est 2e à 22.7 secondes. Le Français Sébastien Ogier (Ford) occupe la 5e place à 36.4 secondes derrière l’équipier de Neuville, Dani Sordo, 4e à 29.5 secondes.

Vainqueur de la super-spéciale d’ouverture jeudi, Neuville a pris la quatrième place de la première spéciale du jour (ES 2), entre Las Bajadas et Villa del Dique (16,65 km), remportée par Sébastien Ogier (Ford). Notre compatriote perdait du terrain lors de l’ES 3, entre Amboy et Yacanto (33,58 km), où il devait se contenter du huitième temps, et reculait au sixième rang du général. Ott Tänak (Toyota) se montrait le plus rapide. L’Estonien récidivait dans l’ES 4, Santa Rosa-San Augustin (23,85 km), alors que Neuville, troisième chrono, gagnait une place.

La matinée se terminait par une courte spéciale de 6,04 km. A nouveau le plus rapide, Tänak en profitait pour prendre la tête du classement avec 0.8 d’avance sur le Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) et 3.1 sur le Britannique Chris Meeke. Dixième de cette spéciale, Neuville reculait en sixième position au général à 9.4 secondes.

Dans les trois spéciales de l’après-midi, Tänak creusait l’écart grâce à ses succès dans les trois spéciales (74,08 km). Neuville terminait respectivement 4e (ES6), 4e (ES7) et 2e (ES8) pour remonter à la 3e place au classement.

Samedi, la 3e journée comprendra 7 spéciales et le rallye s’achèvera dimanche par trois dernières étapes chronométrées.

.

Source: Belga