Sommet intercoréen : Charles Michel soutient le processus de paix

Le Premier ministre Charles Michel a salué sur Twitter vendredi la rencontre entre le leader nord-coréen Kim Jong Un et le président sud-coréen Moon Jae-in.

« Après 65 ans, notre monde peut devenir un endroit plus sûr, en apportant la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne », a écrit M. Michel. « Nous soutenons la volonté de la Corée du Nord et du Sud de signer un traité de paix mettant officiellement fin à la guerre de Corée », a encore indiqué le Premier ministre sur le réseau social.

Les dirigeants des deux Corées ont tenu vendredi un sommet historique après une poignée de main hautement symbolique sur la ligne de démarcation divisant la péninsule. Les deux Corées se sont engagées à chercher cette année à mettre fin à la guerre de manière permanente, 65 ans après que le conflit se fut achevé sur un armistice plutôt qu’un traité de paix.

Source: Belga