Piétons renversés à Toronto – A Toronto, 8 morts sur 10 de l’attaque au véhicule-bélier sont des femmes

Le chauffeur du véhicule-bélier lundi à Toronto a tué huit femmes et deux hommes, a indiqué vendredi la police de la métropole canadienne qui avait souligné plus tôt cette semaine que l’individu avait principalement visé des femmes. Les victimes de la camionnette, qui a foncé dans la foule en pleine journée, étaient âgées de 22 à 94 ans, et deux d’entre elles étaient d’origine étrangère, de Corée du Sud et de Jordanie, a annoncé en conférence de presse la police de Toronto. Outre les 10 morts, 16 autres personnes ont été blessées, selon un bilan révisé.

source: Belga