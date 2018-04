Nouveau le 1er mai – Les tests de véhicules sans conducteur autorisés sur la voie publique

Tweet on Twitter

Le lancement de projets-pilotes pour tester des véhicules totalement autonomes sur les routes belges sera autorisé à partir de ce 1er mai. Le ministre fédéral de la Mobilité devra toutefois d’abord donner son accord aux constructeurs automobiles et aux entreprises technologiques. Il sera donc possible de croiser un véhicule circulant de façon autonome sur la voie publique, surveillé à distance par un opérateur. En 2016, le conseil des ministres avait adopté un code de bonnes pratiques afin de régir l’expérimentation des véhicules autonomes sur les routes belges, avec un chauffeur ou un opérateur à bord.

Un arrêté royal publié en avril au Moniteur permet désormais de tester les véhicules totalement autonomes sur la voie publique, pour une durée limitée et sur autorisation du ministre de la Mobilité ainsi que des gestionnaires de voirie.

La Belgique fait partie des rares pays européens à autoriser ces tests sur la voie publique.

Source: Belga