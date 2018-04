Nouveau le 1er mai – Début du chantier de rénovation du tunnel Léopold II à Bruxelles

Le vaste chantier de rénovation du tunnel Léopold II à Bruxelles, le tunnel routier le plus long de Belgique, débutera le 1er mai. La Région bruxelloise procèdera à la rénovation totale du tunnel Léopold II: ventilation, sorties de secours, revêtements, trottoirs, éclairage, signalisation, désamiantage, etc. Le chantier a été confié au consortium Circul 20 (Besix Group – Jan De Nul – Engie Fabricom) qui se chargera ensuite de la maintenance de l’ouvrage pour une durée de 25 ans.

La Région aura déboursé à terme 462,6 millions d’euros, dont 264,7 millions pour la rénovation proprement dite et 4,5 millions pour la charge du financement.

En période scolaire, le tunnel ne sera fermé que les nuits, entre 22h00 et 06h00 du matin du dimanche au jeudi. Durant les mois de juillet et d’août, il sera totalement fermé au trafic.

Des alternatives seront proposées aux nombreux navetteurs qui empruntent ce tunnel qui voit passer 80.000 véhicules par jour en moyenne, selon Bruxelles Mobilité. Ainsi, les fréquences de lignes de tram et bus de la Stib et de De Lijn qui passent dans ce secteur seront augmentées. Il s’agit des lignes de tram 19, 51 et 82 et des lignes de bus Stib 13, 14, 20, 48 et 87 et De Lijn 214 et 355.

Des déviations sont également prévues pour les automobilistes, via le boulevard industriel à Anderlecht, la chaussée de Ninove à Molenbeek ou encore l’A12 à Laeken.

L’avenue Charles Quint, située entre l’arrivée de l’E40 Ostende-Bruxelles à Grand-Bigard et le tunnel Léopold II restera ouverte à la circulation avec toutefois une modification des bandes de circulation. Le carrefour Sainctelette, près du canal, sera pour sa part transformé en rond-point.

La fermeture totale du tunnel est prévue trois étés d’affilée, en 2018, 2019 et 2020. Le chantier de rénovation doit durer 39 mois.

Source: Belga