Diego Maradona quitte le poste d’entraîneur d’Al Fujairah

La légende du football Diego Maradona a démissionné de son poste d’entraîneur de l’équipe émiratie d’Al Fujairah SC, qu’il n’a pas réussi à faire remonter en première division locale, a annoncé vendredi son avocat Matias Morla. Le technicien argentin, qui a été l’un des plus grands joueurs de l’histoire, a pris sa décision après avoir concédé un match nul (1-1) vendredi face à Khor Fakkan.

« Après le match nul d’aujourd’hui et n’ayant pas atteint l’objectif de faire monter Al Fujairah, Diego Maradona ne sera plus l’entraîneur de l’équipe », a écrit l’avocat sur Twitter.

Le conseil du « Pibe de Oro » souligne que « la décision a été prise d’un commun accord » avec le club auquel il souhaite « le meilleur ».

L’ancien numéro 10 argentin a été sur le banc du club des Emirats arabes unies durant 22 matchs. Il en a remporté la moitié et obtenu autant de matchs nuls, restant invaincu avec Al Fujairah.

Insuffisant pour remplir sa mission, puisque l’équipe a terminé troisième de la deuxième division émiratie.

Source: Belga