Coupe du monde de voile – Maité Carlier toujours 2e en Laser Radial, le duo Lefebvre/Pelsmaekers 3e en 49er

Maité Carlier occupe toujours la deuxième place de la classe Laser Radial à l’issue de la quatrième journée de la troisième et dernière manche des World Cup Series de voile à Hyères, en France, vendredi. Yannick Lefebvre et Tom Pelsmaekers disputeront la Medal Race en 49er, où ils figurent en troisième position. Carlier a connu une moins bonne journée, conclue par une 14e et une 43e place. Le moins bon résultat n’était pas compté, cette dernière contre-performance n’a pas d’impact sur le classement de notre compatriote, toujours deuxième en Laser Radial avec 64 points. La Néerlandaise Marit Bouwmeester est largement en tête avec 22 points. Emma Plaaschaert (150 points) a reculé de quatre places et est 21e.

Une seule régate a été disputée en 49er. Lefebvre et Pelsmaekers l’ont terminée en 7e position. Avec 50 points, le duo belge est troisième. Les Polonais Dominik Buksak et Szymon Wierzbicki (39 points) ont repris la première position. En 49er, on disputera déjà ce samedi la Medal Race, réservée aux dix premiers du général.

En Laser, Wannes Van Laer (212 points) est 31e. Le Français Jean-Baptiste Bernaz (63 points) est en tête.

Jan Heuninck et Anouck Geurts (229 points) occupent la 28e position en Nacra 17, dominé par les Italiens Ruggero Tita et Caterina Marianna Banti (27 points). Là aussi, la Medal Race est prévue samedi.

Les vainqueurs de la finale de ce World Cup Series de l’an dernier à Santander, ceux de chaque manche de cette saison (à Gamagori, à Miami et à Hyères) ainsi que les meilleurs du classement général dans chaque série pour arriver à un total de 20 (25 en Laser Radial et Laser) seront qualifiés pour la finale à Marseille du 3 au 10 juin.

