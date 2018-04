Voici le nom du troisième bébé royal de William et Kate

Tweet on Twitter

Le prénom du troisième enfant de William et Kate était attendu depuis lundi dernier jour de sa naissance. Le palais de Kensington a dévoilé ce matin comment se prénommait le nouveau Prince.

Lundi dernier, Kate et William présentaient au monde entier leur troisième enfant quelques heures seulement après l’accouchement. Après George et Charlotte, la duchesse de Cambridge avait été admise dans une maternité de Londres afin de donner naissance à leur deuxième petit garçon, dont ils avaient fait le choix de ne pas connaître le sexe à l’avance.

Alors que les Britanniques avaient dû attendre deux jours pour connaître les prénoms de George et Charlotte, il leur aura fallu être plus patients cette fois-ci. Malgré les nombreuses spéculations autour des prénoms comme Arthur, Albert, James ou Philip, le palais de Kensington a annoncé ce matin le nom du Prince de Cambridge: Louis Arthur Charles. « Le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis d’annoncer qu’ils ont prénommé leur fils Louis Arthur Charles », indique le palais dans un communiqué, précisant que le bébé porterait le titre de « Son Altesse Royale le prince Louis de Cambridge ».