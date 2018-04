VIDEO. La manœuvre d’un chauffeur de car fait le buzz sur Facebook

Tweet on Twitter

La manœuvre de ce car dans une ruelle étroite d’un petit village italien affole la toile. Publiée par le chauffeur Christian Grize sur Facebook, la vidéo a été vue plus d’1,3 million de fois.

Conduire un bus n’est pas chose aisée. D’autant plus quand on traverse les ruelles étroites d’un petit village. Cela n’arrête cependant pas Christian Grize, chauffeur pour Buchard Voyage, qui fait le buzz avec cette vidéo. On peut le voir effectuer une manœuvre pour le moins délicate dans une rue du village de Triora en Italie. Applaudi par les 21 passagers, il est la sensation du jour pour le million d’internautes qui ont vu la séquence.