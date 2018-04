PHOTOS. Un Américain se retrouve face à un alligator sur un parcours de golf

Tweet on Twitter

L’Américain Talor Gooch s’est retrouvé face à un alligator jeudi sur le parcours du Zurich Classic à La Nouvelle-Orléans (Louisiane): après la frayeur initiale et le repositionnement de sa balle pour prendre ses distances avec le reptile, il a réussi à sauver le par.

L’incident a eu lieu sur le trou N.18 du TPC Louisiana où Gooch, 230e mondial, a vu sa balle échouer dans un bunker près d’une pièce d’eau. En arrivant près dudit bunker, il a constaté que trois alligators étaient installés à proximité.

Son compatriote Chesson Hadley a réussi à en chasser deux en les effrayant avec un rateau, mais le troisième semblait bien décidé à ne pas quitter l’endroit. « Il essayait de manger le rateau, je me suis dit que je n’allais prendre aucun risque », a expliqué Gooch.

Il a alors consulté le représentant des arbitres du tournoi qui lui a indiqué qu’il était dans une situation dite dangereuse qui lui permettait de prendre sa balle et de la repositionner quelques mètres plus loin. Comme il se trouvait dans un bunker, sa balle s’est enfoncée dans le sable lorsqu’il l’a ‘dropée’, c’est à dire laissée tomber pour la repositionner. « Le ‘lie’ (la position de la balle au sol, NDLR) était catastrophique, mais à choisir entre ma vie et un bon ‘lie’, j’ai vite fait mon choix », a expliqué l’Américain. Gooch a réussi une sortie de bunker correcte en gardant un oeil sur l’alligator.