Le mystère des chaussettes qui disparaissent enfin résolu

C’est un mystère vieux comme la machine à laver. Mais qu’arrive-t-il à ces chaussettes qui disparaissent pendant la lessive ? La réponse nous est finalement fournie par Twitter.

Photo et vidéo à l’appui, on sait enfin où vont les chaussettes qui disparaissent pendant la lessive. Non, vous n’êtes pas fou, et oui, vous avez bien mis les deux chaussettes dans la machine. Il s’avère en réalité que les malicieuses chaussettes tentent de se faire la malle en se glissant sous le tambour du lave-linge.

soooo, I no longer feel like a crazy person for losing random socks… pic.twitter.com/EElcrcKnfB — Sarah Rose (@1SarahRose) April 20, 2018

Une photo publiée par @1SarahRose montre des dizaines d’entre elles agglutinées dans ce petit compartiment. Un GIF explique même le mécanisme qui conduit à cette situation. Finies les chaussettes dépareillées au bureau, on s’endormira certainement plus serein ce soir.